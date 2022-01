Stiri pe aceeasi tema

- „Romania atinge la sfarsitul lui 2021 un Produs Intern Brut de circa 1.190 miliarde lei, aproximativ 240 miliarde euro. Este un record istoric. In ciuda celei mai mari crize din ultimele decenii, PIB-ul Romaniei a crescut in 2021 cu 17 miliarde euro fata de 2019 (un an fast al economiei globale in care…

- Romania a importat, in primele zece luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,283 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 68,4% (927.500 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), potriivit…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni ale acestui an, 2,69 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 18,6% (421.800 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres.…

- Senatorii și deputații dezbat miercuri proiectul de lege privind bugetul de stat pe anul 2022. „Nu avem raportul comisiei de buget”, a spus Violeta Alexandru. Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a spus ca in acel moment, la care face referire Alexandru, era vorba doar despre prezentarea…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) estimeaza un avans al economiei de 7% in acest an, in linie cu prognozele recente ale Comisiei Europene. CNSP a mentinut, astfel, estimarea de crestere a Produsului Intern Brut pentru acest an, pe care a avansat-o in prognoza din august, insa…

- BERD si-a imbunatatit estimarile privind evolutia economica a Romaniei Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si-a îmbunatatit în mod semnificativ estimarile privind evolutia economica a României în acest an. Institutia avertizeaza însa, în raportul…

- Romania a importat, in primele opt luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,908 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 56% (684.600 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, arata Agerpres.…