Podul peste Dunare ce leaga Braila de Tulcea are toate șansele sa fie operațional in cateva luni, susține ministrul Transporturilor. Conform acestuia, lucrarile s-ar putea incheia conform graficului. Chiar și așa, nu oricine sau in orice condiții va putea traversa de pe un mal pe altul. Stabilit a fi gata la finalul acestui an, podul peste Dunarea are toate șansele sa fie circulabil in cateva luni, susține ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. „La finalul anului sunt optimist ca vom putea da un proiect la care țin foarte mult și care a demarat in perioada mea (ca prim – ministru, n.r.),…