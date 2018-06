Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Ssova, a oferit o explicatie fara precedent pentru lipsa de autostrazi din Romania. Prezent joi la o sedinta a Comisiei de Transporturi din Camera Deputatilor, Sova le-a spus celor prezenti ca “este o retea de autostrazi minunata in Occident. De ce au venit multinationalele…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a fost chestionat zilele trecute de presa de ce l-a numit la șefia Companiei de Autostrazi pe Narcis Neaga, un director controversat care a mai condus in trecut compania, fiind responsabil, printre altele, și de distrugerile de pe lotul 3 din autostrada Sibiu…

- "In sedinta Biroului executiv de azi am luat in discutie reactiile autoritatilor romane dupa scrisoarea doamnei comisar Corina Cretu, adresata celor doi ministri Rovana Plumb si Lucian Sova, respectiv doamnei Dancila. (...) Ii solicit domnului Sova sa se intoarca la comisie unde va fi respectat nu…

- Guvernul PSD-ALDE nu face altceva decât sa accidenteze mortal fondurile europene destinate infrastructurii. Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, împreuna cu Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, continua sa își demonstreze ignoranța, privându-i pe români de…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, joi, ca „este greu sa construiesti in Romania cu muncitori foarte putini”, criticand faptul ca la proiecte de sute de milioane de euro lucreaza 1.500 de munctitori. „Eu descopar astazi ca este greu sa construiesti in Romania cu muncitori…

- Romania a devenit bolnavul Europei in materia absorbției fondurilor europene. Scrisoarea doamnei Corina Crețu, Comisar European pentru Dezvoltare Regionala, reprezinta expresia dimensiunii dezastrului și a incapacitații cuplului Dragnea-Tariceanu de a guverna. Guvernul PSD-ALDE nu face altceva decat…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a abordat miercuri seara o parte dintre problemele de infrastructura cu care se confrunta Romania, precizand si care sunt fondurile de care ar fi nevoie.

- „Daca acesti greci (n.n.- Aktor SA, constructorul desemnat impreuna cu Euroconstruct Trading 98 sa continue executia) nu vor incheia lucrarile la timp, ne mutam pe santier. Tronsonul acela ar trebui sa fie gata pana la inceputul anului scolar", a declarat Lucian Sova, intr-o emisiune la Antena 3.…