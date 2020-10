Inelul de Centura al Capitalei se afla in diferite stadii de proiectare si executie, iar noi ne-am propus ca, pana in anul 2023, sa finalizam lucrarea, a declarat, duminica, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. "Inelul de Centura al Capitalei are 102 km, cu cele doua sectoare. Sectorul de sud, cu trei tronsoane, are 52 km. In aceasta perioada, tronsonul I are termen de predare a proiectului tehnic si vom emite termenul de incepere a lucrarilor pana la sfarsitul anului. La tronsonul II am inceput lucrarile pe o sectiune si vom da ordine de incepere si pe diferenta…