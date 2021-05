Stiri pe aceeasi tema

- ”Imagini spectaculoase de pe santierul drumului expres Craiova-Pitesti in zona traversarii peste Olt, realizate de pasionatul de infrastructura ”, scrie ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pe Facebook. Acesta s-a referit la drumul expres Craiova – Pitesti joi, la Videoconferinta News.ro RoInvest.…

- “Noi ne concentram ca proiectele care sunt in derulare, aceste mari santiere de autostrada, de drum expres, de poduri, sa mearga cat mai bine, sa ajunga cat mai repede la finalizare. Totdeauna exista acest ciclu de investitii sezonal in constructii, adica in februarie-martie incep lucrarile, in decembrie…

- “Sambata am facut o vizita pe santierul drumului expres Craiova – Pitesti. Am vrut sa ma asigur ca suntem in linie dreapta pentru respectarea promisiunii ca vom finaliza Tronsonul 2 anul acesta. Tronsonul de 40 de km este vital pentru ocolirea oraselor Slatina si Bals. Toti care vor circula pe acel…

- "Am vesti bune. Nu este o chestiune care sa tina neaparat de evaluarile pe care sa le facem noi la Finante, cat sunt date care apar in rapoarte publice. De exemplu, raportul Bancii Mondiale recent publicat arata o ajustare a cresterii economice prognozate de la 3,5% la 4,3%. Practic, Banca Mondiala…

- “Astazi a fost lansata licitatia pentru documentatia tehnica a noului drum expres Bucuresti-Targoviste. Am promis o solutie moderna, ne tinem de cuvant. Este vorba de un drum nou, care nu va trece prin localitati, cu 2 benzi pe sens si separare pe mijloc, cu noduri denivelate, apropiat de profilul unei…

- Comisia Europeana a aprobat construirea unui drum expres intre orașele Craiova și Pitești. Uniunea Europeana va contribui, prin intermediul politicii de coeziune, cu 726 de milioane de euro la crearea noii legaturi, de 121 km, dintre cele doua orașe. Proiectul, care face parte din rețeaua transeuropeana…

