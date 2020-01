Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de automatizari si siguranta pentru Magistrala 5 de metrou Eroilor - Raul Doamnei au termen de incepere in luna aprilie, iar contractorul are la dispozitie 6-7-8 saptamani pentru finalizarea lor, in contextul in care automatizarea nu poate fi efectuata decat dupa finalizarea lucrarilor…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat marți ca metroul din Drumul Taberei va fi dat in folosința in iunie 2020. Lucrarile de automatizari si siguranta pentru Magistrala 5 de metrou Eroilor - Raul Doamnei au termen de incepere in luna aprilie, iar contractorul are la dispozitie intre 6 și…

- Lucrarile de automatizari si siguranta pentru Magistrala 5 de metrou Eroilor - Raul Doamnei au termen de incepere in luna aprilie, iar contractorul are la dispozitie 6-7-8 saptamani pentru finalizarea lor, in contextul in care automatizarea nu poate fi efectuata decat dupa finalizarea lucrarilor de…

- Toti cei implicati in realizarea magistralei 5 de metrou s-au angajat ca in vara acestui an, in iunie, acest obiectiv va fi dat in exploatare, a declarat marti ministrul Transporturilor, Lucian Bode, potrivit Agerpres."Magistrala M5 din Drumul Taberei, am fost acolo cu domnul prim-ministru…

- Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a declarat ca a obținut promisiunea de la toți cei implicati in realizarea Magistralei 5 de metrou Drumul Taberei, iar aceasta va fi data in folosința in luna iunie.

- Locuitorii din Drumul Taberei vor putea circula cu metroul abia din vara anului 2020, acesta fiind noul termen inaintat de autoritați pentru finalizarea lucrarilor, potrivit oficialilor Metrorex. Mariana Miclaus, noul director general al companiei de stat, a declarat ca lucrarile la Magistrala 5 Raul…

- Cei peste 300.000 de locuitori ai cartierului bucureștean Drumul Taberei mai au de așteptat pana cand vor circula cu metroul. Lucrarile la Magistrala 5, Eroilor - Raul Doamnei, nu vor fi gata nici anul acesta, a anunțat noul ministru al Transporturilor.

- Ministrul propus pentru Ministerul Transporturilor, Lucian Bode a declarat in Parlament ca se va adresa Comisiei Europene pentru a solicita finantarea integrala a lucrarilor la Magistrala 6, pentru ca in prezent in formula de finantare actuala nu va reusi sa finalizeze obiectivul, anunța MEDIAFAX.Citește…