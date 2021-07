Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, anunta, miercuri, ca a cerut CNAIR sa urgenteze implementarea solutiei de regim de circulatie 2+1 pe DN 2, pentru a Evita producerea de accidente rutiere. "Romania a avut si are multe, mult prea multe, drumuri presarate de cruci", afirma ministrul. "M-am implicat…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere are in derulare cinci proiecte pentru reabilitarea podurilor de peste Prut si pentru construirea unui pod la Ungheni, potrivit ministrului Transporturilor, Catalin Drula, potrivit Agerpres. "Reabilitam podurile de peste Prut si construim…

- ”Cifra zilei care ne bucura: peste 1000 pasageri pe zi, in medie, la trenul Gara de Nord-Otopeni, in ultima saptamana. E o crestere semnificativa si vine in contextul unei reveniri a traficului de pasageri pe Aeroportul Henri Coanda – 17000 pasageri/zi, media ultimei saptamani. Suntem inca departe de…

- Ministrul Transportutilor, Catalin Drula, a fost intrebat, marti seara, la TVR, daca mai multe autostrazi ar reduce numarul de accidente si a afirmat: ”Da, absolut si asta e ceva ce vedem deja. Autostrada Bucuresti – Contanta, pe care o stiu toti romanii, ca poate au mers pe ea la mare, in trecut, inainte…

- Catalin Drula, Ministrul Transporturilor, a anunțat luni seara un nou sistem de taxare a traficului greu, care va fi introdus pana in 2024. Potrivit ministrului, sistemul nu va fi schimbat pentru autoturisme, ci doar pentru traficul greu, care va fi taxat in funcție de distanța și nu in funcție de timp,…

- Catalin Drula a vorbit, luni seara, la Digi 24, despre un nou sistem de taxare, care va fi aplicat doar pentru autovehiculele care depasesc 7,5 tone, precum camioanele, TIR-uri si autocare. ”In aproape toata Europa, in 23 din 27 de state membre, se taxeaza folosirea retelelor de drumuri nationale, de…

- Drula: Se poate lucra pe tot santierul Podului de la Braila FOTO: https://www.facebook.com/catalindrulausr. Constructorul Podului Suspendat de la Braila a primit autorizatia pentru lucrari pe ultimii 15 kilometri ai drumurilor de legatura, ceea ce înseamna ca, din acest moment drumarii…

- Ministerul Transporturilor, Catalin Drula, este criticat dur pentru ”lipsa de strategie, de viziune și pentru aroganța” de deputatul PSD, Marian Mina. Acesta susține intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca actualul titular de la Transporturi se lauda cu reforma ”Nimicului” fara sa observe lucruri…