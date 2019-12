Stiri pe aceeasi tema

- "La Tarom lucrurile arata foarte rau, vom inchide cu 190 de milioane de lei pierderi pe acest an si avem disponibili in jur de 20 de milioane de euro in acest moment in cont. Avem rate la Boeing, avem in evaluare achizitia de ATR, pentru ca avem acel memoradum semnat si este clar ca avem nevoie de…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, acuza, intr-un comunicat de presa, ca președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, membru PSD, ar fi acordat unor apropiați ai sai contracte fara licitație in valoare de 81 milioane de euro.Liderul PSD nu a stat mult pana sa vina cu replica.…

- Președintele PER Danuț Pop ii transmite ministrului Transporturilor, Lucian Bode, o scrisoare deschisa prin care ii solicita sa inceapa construcția autostrazilor:„Domnule Ministru, Ministerul Transporturilor a fost mereu in atenția Partidului Ecologist Roman, fie ca vorbim…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a discutat, vineri, cu reprezentantii companiei Dacia despre stadiul proiectelor de infrastructura necesare pentru dezvoltarea atat a exportului de autovehicule produse in uzinele Dacia cat si a economiei nationale, in general,…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a declarat marti referitor la demiterea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Companiei de Drumuri si numirea altor membri cu mandat de patru ani ca va verifica daca s-a respectat procedura, iar in caz contrar…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a declarat marti referitor la demiterea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Companiei de Drumuri si numirea altor membri cu mandat de patru ani ca va verifica daca s-a respectat procedura, iar in caz contrar…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat marti seara ca pleaca din minister cu "sentimentul de mare satisfactie", pentru ca s-a muncit mult, se lucreaza pe autostrazi si ca in acest minister nu exista "o grea mostenire", potrivit Agerpres."Voi pleca din minister cu sentimentul de…

- Nu mai este foarte mult pana la sarbatorile de iarna, iar stațiunile montane sunt deja rezervate in proporție de peste 70% de Craciun, respectiv in proporție de peste 90% de Revelion. Cu toate acestea, daca va doriți un concediu de iara la munte, mai gasiți cateva oferte. Pentru patru nopți…