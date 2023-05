Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a explicat ca nu este justificata construirea unui nou terminal la Aeroportul Otopeni din Bucuresti, avand in vedere numarul actual de pasageri. Grindeanu este de parere ca acest aeroport ar trebui sa ajunga in acest an la numarul de pasageri pe care il avea…

- „Trebuie sa evitam acea alunecare catre retorica radicala. Din pacate, aceste voci ale radicalismului sunt din ce in ce mai auzite, atat la noi in tara, cat si in tari cu valori democratice mai bine consolidate decat ale noastre”, a declarat Ciuca, citat de News.ro.Premierul a subliniat, in context,…

- Alin Craciunescu, Director E-Distribuție Banat, a explicat intr-un interviu acordat PRESSALERT.ro care sunt beneficiile punerii in funcțiune a noii stații de transformare de langa Timișoara și care sunt planurile pentru 2023. Care sunt principalele beneficii pe care noua stație de transformare de la…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost, vineri, in vizita pe șantierul noului terminal de pasageri al Aeroportului Internațional „Traian Vuia” din Timișoara și spune ca ținand cont de evoluția lucrarilor, acestea ar putea fi finalizate pana la

- Lucrarile la noul terminal, pentru Plecari Externe, care se ridica in acest moment la Aroportul Internațional Timișoara, deși inițial intarziate, au toate premisele sa fie finalizate la timp, in așa fel incat sa poata fi accesata finanțarea europeana acordata prin Programul Operațional Infrastructura…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca incurajeaza ancheta privind inchirierea spatiilor comerciale la Aeroportul Otopeni, punctand ca a cerut in repetate randuri organizarea unei licitatii pentru acele spatii. „Nu (am fost citat ca martor – n.r.) si nici nu mi s-au cerut documente.…

- „Se relanseaza contractul pentru construirea Variantei Ocolitoare Timisoara Sud! CNAIR, prin D.R.D.P. Timisoara, a transmis astazi spre validare in SEAP documentatia pentru lansarea noii licitatii pentru finalizarea lucrarilor care au ramas neexecutate in urma rezilierii contractului anterior. Durata…