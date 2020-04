Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, si Karoline Edtstadler, ministrul Afacerilor Europene din Austria, au discutat, luni, situatia ingrijitorilor sociali in contextul restrictiilor generate de pandemia Covid-19. Cei doi ministri au agreat realizarea, cat de curand…

- Ce spune ministrul Transporturilor despre trenul care ar urma sa duca romani la munca in Austria: “Nu va veni cine va dori in Romania, sa ia pe cine va dori din gara” Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, la Timisoara, ca pana in momentul de fata nu exista inregistrata nicio…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Timisoara, ca nu exista niciun document oficial din partea statului austriac care sa solicite transportul muncitorilor cu trenul, pornind de la Timisoara.”Am vazut aceasta comunicare publica din partea unui oficial austriac. La…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, care s-a perindat prin județul Alba vineri, in vizita pe șantierul autostrazii A10 Sebeș-Turda și la un important agent economic din Sebeș, NU are COVID-19, rezultatul fiind NEGATI. Lucian Bode a postat pe pagina persoanla de facebook rezultatul analizei, in urma…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, spune ca in acest an si-a propus sa dea in folosinta cel putin 40 de kilometri de autostrada si maximum o suta de km. Acesta sustine ca autoritatile romane nu au datorii catre antreprenorii care au contracte pentru proiectele de infrastructura, insa lucrarile…