Stiri pe aceeasi tema

- In urma evenimentului produs ieri, cand in timpul manevrei de plecare din portul Constanta ndash; zona Midia, nava QUEEN HIND, pavilion Palau, cu destinatia Jeddah ndash; Arabia Saudita, avand la bord 14.600 capete ovine vii, s a inclinat la 60 grade, a balansat pana in malul de pamant unde a ramas…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a declarat duminica, la iesirea de la urne, ca are certitudinea ca Romania se poate vindeca prin vot, potrivit AGERPRES. "Este normal ca si astazi sa votez pentru continuitate, sa votez pentru Romania, cu speranta ca Romania…

- Reprezentanți ai administrației, ai investitorilor și consilieri ai prim-ministrului vor forma grupuri de lucru pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta Dacia in materie de intrastructura, au convenit premierul Ludovic Orban și Ministrul Transporturilor la intalnirea cu conducerea Dacia,…

- Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a declarat marti, ca a discutat cu reprezentantul Comisiei Europene despre scenariile privind ajutorul de stat de 363 demilioane de euro acordat CFR Marfa care v a trebui returnat. Acesta a asigurat ca nu se pune problema lichidarii,…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a declarat duminica, la Zalau, la iesirea de la urne, ca a votat pentru o Romanie care se poate dezvolta si in care sa isi poata creste copiii. "In primul rand, am votat pentru continuitate, am votat pentru o Romanie in care…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a declarat duminica, la Zalau, la iesirea de la urne, ca a votat pentru o Romanie care se poate dezvolta si in care sa isi poata creste copiii, potrivit Agerpres. "In primul rand, am votat pentru continuitate, am votat pentru…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a anuntat joi ca a decis sa demareze un audit intern la toate nivelurile institutiei si sa opreasca toate concursurile aflate in desfasurare, atat in aparatul central, cat si la unitatile din subordine potrivit Agerpres Potrivit…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a declarat marti referitor la demiterea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Companiei de Drumuri si numirea altor membri cu mandat de patru ani ca va verifica daca s-a respectat procedura, iar in caz contrar…