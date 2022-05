„S-au finalizat reparatiile la Statia de Cale Ferata Vicsani, la frontiera cu Ucraina! Sunt operationale acum inca 5 linii de cale ferata dintre care 3 linii de cale ferata cu ecartament larg si 2 linii de cale ferata cu ecartament normal. Lucrarile de reparatie si de consolidare s-au derulat in perioada 28 aprilie – 4 mai 2022, in regie proprie, de Regionala de Cale Ferata Iasi si au constat in: – inlocuirea traverselor uzate; – inlocuirea elementelor de prindere; – completarea cu piatra sparta; – buraj”, a scris Sorin Grindeanu, joi pe Facebook. El a adaugat ca in acest moment, vagoanele care…