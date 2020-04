Ministrul traficant de droguri

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro si mai multi membri ai regimului sau au fost inculpati in SUA pentru "narco-terorism", a anuntat joi ministrul american al justitiei, Bill Barr, informeaza AFP si dpa.Ei sunt acuzati ca "au participat la o asociere de infractori ce implica o organizatie…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro si mai multi membri ai regimului sau au fost inculpati in SUA pentru "narco-terorism", a anuntat joi ministrul american al justitiei, Bill Barr, informeaza AFP si dpa. Ei sunt acuzati ca "au participat la o asociere de infractori ce implica o organizatie…

- In via Andrea Barbazza, Roma, politistii secției de poliție Primavalle, dirijați de Tiziana Lorenzo, au arestat doi barbați, un italian de 20 de ani și un roman, in varsta de 19 ani, pentru deținere si trafic de droguri.Concret, in timpul programului care vizeaza verificarea respectarii prevederilor…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, dupa restricțiile de circulație anunțate de ministrul de Interne, Marcel Vela, ca „are o reținere” , motiv pentru care el „ar fi fost mai drastic”, Romania avand in vedere și ce se intampla in Italia.„E un ordin militar care o sa apara…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, a ordonat duminica plasarea in carantina a sase state si a capitalei Caracas, incepand de luni, pentru a incetini raspandirea coronavirusului, informeaza Reuters si AFP. El a cerut intreprinderilor sa se inchida si cetatenilor sa ramana in locuinte.…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, reactioneaza la decizia Guvernului Orban de a introduce accesul spitalelor private la programele naționale de sanatate."!Cel mai teama mi-a fost de OUG cu sanatatea. Prim-ministrul, in momentul acesta, a privatizat sanatatea romanilor, fara nicio…

- Un sofer roman de TIR, in varsta de 34 de ani, a recunoscut ca a incercat sa introduca in Anglia cocaina in valoare de 1,7 milioane de lire. Totusi, romanul a explicat judecatorului ca a crezut ca nimeni nu va observa cele 21 de kilograme de cocaina ascunse sub marfa pe care o transporta cu […] Source