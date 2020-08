Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat, in ședința de luni, Hotararea nr. 39 din 10 august 2020, prin care s-a decis eliminarea Spaniei de pe lista țarilor pentru care se instituite masura carantinei privind persoanele care sosesc in Romania. Hotararea nr. 39 din 10…

- Anunt de ULTIMA ORA! Spania a fost exclusa de pe lista țarilor pentru care se instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania. De asemenea, a fost luata decizia ca instituirea

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat luni o hotarare prin care s-a decis eliminarea Spaniei de pe lista tarilor pentru care se instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania. "Avand in vedere situatia complexa generata de evolutia cazurilor noi…

- Ca urmare a acestei modificari, românii sosiți din Spania sunt obligați, începând cu 11 august, sa intre în autoizolare la domiciliu sau carantina, daca prezinta simptome de Covid-19 timp de 14 zile. „Masura de carantina se aplica…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarant la Digi24, ca lista țarilor pentru care se elimina obligativitatea izolarii la domiciliu la revenirea in Romania se va actualiza in fiecare luni. In prezent, pe lista țarilor spre care zborurile sunt inca suspendate se afla Belgia, Franta, Italia,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in seara zilei de luni, 15 iunie, o sa fie anuntata lista cu tarile la venirea din care nu va mai fi obligatorie masura izolarii de 14 zile. Pe de alta parte, premierul a precizat ca este vorba de tari cu nivel redus de raspandire, precum Austria, Bulgaria,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Romanii au voie sa mearga la salile de fitness, la saune și la piscine. Dar nu au voie sa faca duș. In schimb, se imbaiaza in masa in fantanile publice. Romanii au voie sa se testeze contra coronavirus. Inca o libertate caștigata. Dar nu o pot face nicicum la Arenele Naționale.…

- Nelu Tataru a facut precizarile, in ciuda faptului ca zilnic sunt sute de cazuri de oameni depistați infectați cu virusul COVID-19.”Deocamdata nu se pune problema, noi gestionam și evaluam rezultatele fiecarei zile. Duminica am avut 213 cazuri noi, luni tot 213. In schimb, a scazut numarul persoanelor…