- Vladimir Putin nu se va opri la Ucraina, iar cetațenii Rusiei deja au ajuns la capatul rabdarii. Finalul președintelui este din ce in ce mai aproape. Analistul militar, Ion Petrescu susține ca dupa Ucraina, Vladimir Putin se va intinde spre zona dintre prut și Nistru, acesta fiind un joc de poker geopolitic.…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana a scris, joi, pe Facebook, despre agresiunea Federatiei Ruse la adresa Ucrainei, ca ”situatia este extrem de grava, Federatia Rusa ataca pe toate fronturile si pune in pericol viata a milioane de civili”. „Tocmai am vorbit cu premierul Ucrainei, Denys…

- Rusia a atacat Ucraina , iar premierul Nicolae Ciuca condamna, intr-un comunicat de presa, decizia Federatiei Ruse de a invada teritoriul Ucrainei, pe care o considera „un act ilegal de agresiune”, informeaza Agerpres . „Prim-ministrul Nicolae Ciuca condamna cu hotarare invadarea de catre Federatia…

- Klaus Iohannis a reacționat la intervenția militara a Rusiei in Ucraina. Președintele „condamna in cei mai fermi termeni agresiunea armata a Federației Ruse impotriva Ucrainei”, se arata intr-un comunicat transmis vineri dimineața. Iata comunicatul integral transmis de administrația prezidențiala: „Aceasta…

- E alerta de securitate in Rusia! Ambasada SUA in Rusia a lansat, duminica seara, o alerta pentru cetatenii americani aflati pe teritoriul Federatiei Ruse. Diplomații anunța posibile atacuri teroriste in locuri publice precum gari, stații de metrou, centre comerciale și locuri aglomerate. Reprezentanța…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca presedintele rus Vladimir Putin este „dispus sa negocieze". Criza din Ucraina este doar o mica parte a preocuparilor mai cuprinzatoare de securitate ale Rusiei, a adaugat el. „In primul rand, presedintele Putin a solicitat intotdeauna…

- Bogdan Aurescu a facut un exercitiu de imaginatie, la Prima TV, si a declarat ca, daca s-ar afla fata în fata cu Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, i-ar transmite acestuia ca UE si NATO nu reprezinta amenintari la adresa Federatiei Ruse, dar si ca este interesat de progresele Comisiei…