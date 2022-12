Ministrul Sănătății propune ”teritorializarea pentru medicii de familie” Intrucat modul actual de funcționare a asistenței medicale primare nu este atractiv pentru medicii tineri, ministrul Sanatații propune o ”teritorializare” a medicilor de familie. Ministrul Sanatații subliniaza ca aceasta ”gandire” trebuie sa fie abordata ”cu tact”. „Apropo de posibilitatea de a deschide niste puncte de lucru pentru medicii de familie din rural in oras, sigur trebuie sa abordam cu tact aceasta propunere, daca este posibil de implementat. Eu va spun ca modul de functionare a asistentei medicale primare, asa cum a fost el gandit, nu se dovedeste nici ca ofera, in momentul de fata,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, luni, in timpul dezbaterii "Directii strategice pentru sistemul de sanatate din Romania, pana in 2030" organizata la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade", ca modul de functionare a asistentei medicale primare…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, luni, in timpul dezbaterii "Directii strategice pentru sistemul de sanatate din Romania, pana in 2030" organizata la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade", ca modul

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza masa rotunda cu tema „Direcții strategice pentru sistemul de sanatate din Romania, pana in 2030", al carei invitat este prof. dr. Alexandru Rafila, Ministrul Sanatații. Evenimentul va avea loc…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș lanseaza programul "Company Hour". Acesta se deruleaza an de an in cadrul universitații și ofera o interacțiune directa intre companii și studenți, prin intermediul unor evenimente de tip workshop. In cadrul…

- Vineri, 7 octombrie, a avut loc deschiderea lucrarilor Conferinței Internaționale „Toward Precision Medicine in Multiple Sclerosis Management", eveniment științific organizat de Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș in parteneriat cu…

- Frecventa bolilor metabolice si de nutritie este intr-o crestere permanenta, iar varsta la care acestea apar este din ce in ce mai timpurie, a declarat, miercuri, profesor universitar Rodica Balasa, de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures,…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, luni, in timpul festivitatii de deschidere a anului universitar la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures, ca medicina militara va fi una dintre "reginele" proiectelor de dezvoltare a apararii…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, va participa luni, 19 septembrie, incepand cu ora 10.00, la festivitatea de deschidere a anului universitar 2022/2023 in Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiințe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș, ce va avea loc in Sala de concerte…