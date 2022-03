Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a prezentat marți propunerile pe care ministerul le face CNSU și Guvernului pentru relaxarea masurilor impotriva Covid. Este vorba, printre altele, de renunțarea la masca in exterior și de posibilitatea organizarii de

- Lista restricții valul 5. CNSU a decis noile restricții pentru valul 5 de Covid, iar acestea vor trebuie aprobate in ședința de Guvern. Masurile se aplica din 8 ianuarie. Iata propunerile” Lista restricții valul 5. Masca textila va fi interzisa Se vor accepta doar maștile chirurgicale și cele de tip…

- Justitia spaniola a autorizat joi instituirea unor restrictii de circulatie pe timpul nopții in cea mai mare parte a regiunii Catalonia (nord-est) pentru a stopa explozia de cazuri de COVID-19. Pe de alta parte, purtarea maștii la exterior redevine obligatorie in intreaga țara.

- Proiectul de lege privind Certificatul COVID, care a impartit Coalitia de guvernare in doua, va fi aprobat pana la finalul lui 2021, insa in procedura de urgenta in Parlament, asa cum au cerut PNL si Nicolae Ciuca, in formula dorita de Alexandru Rafila (ministrul Sanatatii), dar nu prin procedura angajarii…