- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, afirma ca Institutul National de Sanatate Publica „preconizeaza scenariul in care evolutia este cea mai rapida si cu cele mai multe cazuri tocmai din cauza ca tulpina Delta in toata Europa de vest si probabil ca si la noi incepe sa devina dominanta si este mult mai…

- Suntem intr-o perioada in care cautam explicații, dar mai ales soluții cu privire la incetinirea ritmului vaccinarii. Ne intrebam și cum va arata valul 4 al pandemiei, dar și ce restricții ne-ar mai putea aștepta.

- Numarul infecțiilor cu varianta Delta a coronavirusului, descoperita inițial in India, a ajuns la 101 in Romania, potrivit Institutului National de Sanatate Publica. Din cauza variantei Delta au murit 4 persoane, toate nevaccinate. Intre acestea e și un barbat de 35 de ani din județul Bacau.

- Au fost confirmate, pana pe 11 iulie, 1776 cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare, dintre care 87 cu tulpina Delta. Mai mult de 50% dintre cazuri sunt in 18 focare din 7 judete si din Capitala, potrivit unei informari a Institutului National de Sanatate Publica (INSP).

- Analizele de laborator nu confirma faptul ca cele trei persoane din municipiul Hunedoara, bolnave de COVID-19, ar fi infectate cu tulpina Delta, a declarat joi, pentru AGERPRES, directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Hunedoara, Sebastian Mezei. El a aratat ca specialistii…

- Exista evidențe de transmitere comunitara susținuta in municipiul Pitești și comunele invecinate, au transmis, miercuri, reprezentanții Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). Potrivit INSP, pana in prezent a fost inregistrat un deces cu varianta Delta a COVID-19, in persoana unei…

- ”Probabil ca in aceste saptamani in care si rata de incidenta este destul de redusa, lumea este mai preocupata sa-si organizeze vacanta si concediul, probabil ca nu o sa vedem o crestere a ratei de vaccinare (...) Ce ne straduim sa facem este sa cream conditiile cat mai aproape de orice persoana care…