Stiri pe aceeasi tema

- „Instaurarea unor restrictii depaseste competenta si puterea Ministerului Sanatatii. Noi ne referim la partea profesionala, care tine de asigurarea diagnosticului, evaluarii, tratamentului si informarii regulate a populatiei. Avem in fiecare zi un buletin informativ cu foarte multe amanunte. Toata lumea…

- Ministrul Sanatații considera ca, dupa trecerea brusca și nu etapizata – așa cum a facut apel – la relaxarea masurilor de protecție, este posibila ”o ușoara creștere a numarului de cazuri” de Covid-19. „Am facut apel inca de acum doua-trei saptamani la o relaxare etapizata, care nu a fost posibila.…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, pentru vineri, o sedinta la Palatul Cotroceni pentru a discuta despre gestionarea pandemiei de coronavirus. In anunturile oficiale de pe agendele presedintelui Klaus Iohannis si a premierului Nicolae Ciuca, Administratia Prezidentiala si Guvernul fac referire…

- Ministrul Sanatații, Aleandru Rafila, face demersuri sa aduca in cel mai scurt timp, in Romania, tratamentul anti-covid Paxlovid, la mai puțin de 24 de ore de la aprobarea acestuia in SUA. ”In vederea pregatirilor pentru valul al 5-lea al pandemiei, ministrul Sanatații a avut astazi o intalnire cu reprezentanții…