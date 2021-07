Stiri pe aceeasi tema

- „In aceasta dimineata am primit un rezultat pozitiv la testul Covid-19. Astept rezultatul PCR, dar, din fericire, am ambele doze de vaccin si simptomele sunt usoare”.Ministrul se afla in izolare, acasa, cu familia lui, dupa ce a efectuat un test rapid. Vineri seara, el s-a simtit „putin ametit”.El a…

- Sajid Javid, actualul ministrul britanic al sanatatii, a anuntat sambata pe Twitter ca a fost confirmat cu SARS-CoV-2, insa simptomele pe care le prezinta sunt usoare, potrivit News . „In aceasta dimineata am primit un rezultat pozitiv la testul COVID-19. Astept rezultatul PCR, dar, din fericire, am…

- Sajid Javid, ministrul britanic al Sanatatii, a anuntat ca este contaminat cu SARS-CoV-2 si ca simptomele pe care le prezinta sunt usoare, transmite news.ro. Intr-un mesaj publicat pe Twitter, el a scris: „In aceasta dimineata am primit un rezultat pozitiv la testul Covid-19. Astept rezultatul…

- La o zi dupa ce tabloidul britanic The Sun a publicat fotografii de pe o camera de supraveghere cu ministrul Sanatații, Matt Hancock, sarutand o colega și „incalcand regulile distanțarii sociale”, demnitarul a demisionat, pe fondul presiunii crescande a colegilor din cadrul partidului conservator, relateaza…

- Matt Hancock, ministrul Sanatații din Marea Britanie, recunoaște ca a incalcat regulile de distanțare in momentul in care și-a sarutat consiliera și amanta, Gina Coladangelo. Cotidianul The Sun a publicat fotografii in care cei doi se imbrațișau și se sarutau la birou, in timpul programului. „Accept…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, s-a scuzat vineri pentru ca a incalcat regulile anti-COVID-19, dupa ce un tabloid a dezvaluit ca oficialul avea o relatie cu o consiliera, transmite AFP, relateaza Agerpres. Deși premierul ar fi acceptat scuzele ministrului, laburiștii vor demiterea acestuia.…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, s-a scuzat vineri pentru ca a încalcat regulile anti-COVID-19, dupa ce un tabloid a dezvaluit ca oficialul avea o relatie cu o consiliera, transmite AFP, relateaza Agerpres. Deși premierul ar fi acceptat scuzele ministrului, laburiștii vor demiterea…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, s-a scuzat vineri pentru ca a incalcat regulile anti-COVID-19, dupa ce un tabloid a dezvaluit ca oficialul avea o relatie cu o consiliera, transmite AFP. Tabloidul The Sun a publicat pe prima pagina o imagine luata cu o camera de supraveghere…