Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, crede ca Romania se va confrunta nu va scapa prea curand de pandemie și va exista și un al patrulea val al pandemiei. Invitata in emisiunea ,,InSecuritate” de la Aleph News, Ioana Mihaila, ministrul Sanatatii, a vorbit, despre Programul National de Secventiere, existent si in Romania, dar si despre o posibila revenire, in contextul pandemic, al celui de-al patrulea val. „Cred ca daca este sa ne uitam si cum a evoluat pandemia anul trecut, cu o crestere a cazurilor in toamna si, ma rog, o evolutie ciclica in acest an si jumatate care s-a scurs de la debutul pandemiei,…