- Ziarul Unirea Nelu Tataru, dupa noul record de infectari cu COVID-19: „Sunt si previziuni sumbre, la o mie, o mie și ceva de cazuri pe zi. Urmatoarele doua saptamani sunt cruciale” Vineri, intr-o declarație la Antena 3, Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a spus ca evoluția epidemiei depinde foarte multe…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat joi, la o intalnire cu directorii spitalelor brasovene, ca, in urmatoarea perioada, vor fi nevoiti sa gestioneze un numar crescand de cazuri de infectari cu COVID-19 si ca aceasta situatie va putea fi depasita numai daca va exista si "o preluare a responsabilitatii…

- Ziarul Unirea SURSE| Din ce localitați provin cele 10 cazuri de COVID-19 din județul Alba, raportate astazi de Grupul de Comunicare Strategica Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, joi, 9 iulie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 10 cazuri de infectare cu Covid-19.…

- Miercuri, in Romania au fost depistate 555 de cazuri noi de Covid-19, cel mai mare numar inregistrat intr-o zi, de la inceputul pandemiei, potrivit agenției de presa Agerpres. Presedintele Klaus Iohannis a venit cu un apel catre romani, pe care i-a indemnat sa respecte regulile de protecție și de prevenire…

- Pana astazi, 27 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.594 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 12.162 au fost declarate vindecate și externate.

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului au fost confirmate 4 cazuri noi, iar numarul total al persoanelor infectate a ajuns la 164. Dupa cateva zile de „liniște”, astazi au fost confirmate alte doua noi cazuri de imbolnavire cu Covid-19 in randul personalului medical de la Spitalul Județean de…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 146 cazuri NOI de COVID-19 in Romania. Bilanțul total urca la 18.429 de infectari și 1210 de decese In Romania au fost confirmate, pana marți, 18.283 de infecții cu coronavirus. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din surse oficiale. In total, in Romania au…

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 7.093, dupa ce duminica, 24 mai, au fost confirmate alte 99 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, in urma procesarii a 723 de probe. Pe parcursul zilei de astazi, opt pacienti au pierdut lupta cu COVID-19.