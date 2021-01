Stiri pe aceeasi tema

- „Transmit condoleanțe familiilor indoliate. Suntem alaturi de pacienți și de cei internați la Matei Balș. Apreciez eforturile celor care au intervenit, al personalului , atat in dimineata tragediei, pacientii de pana la ultimele niveluri au fost evacuati. Le multumesc. Aș vrea sa mulțumesc intregului…

- Aproximativ 200 de persoane participa, sambata seara, la un mars de protest organizat de Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor pe traseul Ministerul Sanatatii - Institutul "Matei Bals", in legatura cu incendiul soldat cu decesul a sase pacienti. Initial, protestul a fost organizat in…

- Trei pacienti sunt intubati si unul se afla in stare grava, conform unui comunicat al Ministerului Sanatatii transmis sambata cu privire la starea de sanatate a pacientilor afectati de incendiul care a avut loc la Institutul "Matei Bals" si care au fost transferati in alte unitati sanitare. Ministerul…

- Nicoleta Dumitrescu Joi seara, intr-o interventie, șeful statului arata, printre altele, ca preocuparile Guvernului și Parlamentului trebuie sa vizeze reformarea unor sectoare cheie, pe primul loc punand Sanatatea, apoi Educatia și Transporturile, importanta fiind insa și interactiunea dintre stat…

- Mai multe ambasade la Bucuresti au transmis mesaje de condoleante familiilor persoanelor care au murit in incendiul de la Spitalul "Matei Bals" de vineri dimineata. "Suntem profund intristati de tragedia pacientilor de la Institutul 'Matei Bals' din Bucuresti. Transmitem condoleante familiilor…

- Președintele Klaus Iohannis a dat primele declarații dupa incendiul care a avut loc in aceasta dimineața la Institutul „Matei Balș”, din București. Ce spune șeful statului despre tragedia care a avut loc? Klaus Iohannis, primele declarații dupa incendiu Președintele Klaus Iohannis a facut primele declarații…

- Ministerul Sanatatii a transmis informatii despre starea pacientilor transferati la diferite spitale din Capitala, dupa incendiul de la Matei Bals, majoritatea dintre ei fiind in stare stabila, insa pe oxigen. Institutia mai precizeaza ca in functie de rezultatele investigatiilor atunci cand este…

- Inca doua cazuri cu tulpina SARS-CoV-2 in varianta B.1.1.7 descrisa in Marea Britanie, cu transmisibilitate crescuta, au fost secvențiate la INBI „Matei Balș”. Ambele cazuri sunt din București. Nici una dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii, transmite Ministerul Sanatații. Potrivit…