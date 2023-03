Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, va prezida la New York o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU in aprilie, luna in care Rusia va detine presedintia rotativa a organului executiv al Natiunilor Unite, relateaza AFP.

- Peste doua saptamani, Rusia ar urma sa preia președinția Organizației Națiunilor Unite. Analiștii atrag atenția ca, in situația in care Kremlinul ajunge la conducerea consiliului, sprijinul global pentru Ucraina ar putea fi puternic afectat. In tot acest timp, din ce in ce mai multe voci cer eliminarea…

- Ucraina a acuzat miercuri Rusia ca vrea sa „extinda” razboiul din Ucraina si sa implice alte parti, dupa un incident intre avioane de vanatoare ruse si o drona americana in Marea Neagra, informeaza AFP. „Incidentul cu drona americana MQ-9 Reaper provocat de Rusia in Marea Neagra este un semnal al (presedintelui…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, participa la evenimentele Organizației Națiunilor Unite de la New York, pentru marcarea unui an de la debutul razboiului de agresiune al Federației Ruse impotriva Ucrainei. El va lua astazi cuvantul in dezbaterea la nivel ministerial a Consiliului de…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat luni, 20 februarie, ca a ordonat formarea unui nou corp pentru apararea nationala format din voluntari, astfel incat toata lumea sa stie cum sa „manuiasca armele”, sa fie pregatita sa raspunda la un posibil act de agresiune si sa mentina ordinea…

- Comunitatea internaționala ar trebui sa inființeze un tribunal special pentru a-l judeca pe președintele rus Vladimir Putin și regimul sau pentru razboiul de agresiune impotriva Ucrainei, a declarat luni ministrul german de externe Annalena Baerbock, potrivit Politico Europe .Intr-un discurs susținut…

- Comunitatea internaționala ar trebui sa inființeze un tribunal special pentru a-l judeca pe președintele rus Vladimir Putin și regimul sau pentru razboiul de agresiune impotriva Ucrainei, a declarat luni ministrul german de externe Annalena Baerbock, potrivit Politico Europe .Intr-un discurs susținut…

- Moscova convoaca o reuniune informala a Consiliului de Securitate al ONU conform 'formulei Arria', pe data de 20 ianuarie, pe tema bombardarii Donbas-ului, in luna decembrie, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…