- Ministrii de externe din Uniunea Europeana se intalnesc, astazi, la Bruxelles pentru a discuta despre criza din Orientul Mijlociu si continuarea ajutorului pentru Ucraina in razboiul cu Rusia, scrie digi24.ro .

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, va calatori, luni, in Iran, care organizeaza o reuniune pe tema conflictului armeano-azer cu sefii diplomatiilor din Armenia, Azerbaidjan, Iran, Rusia si Turcia, transmite duminica EFE.

- Autoritațile Republicii Moldova ar incerca sa arunce in carca Rusiei vina pentru incompetența cu care au administrat statul, a declarat purtatorul de cuvant al MID-ului de la Moscova, Maria Zaharova, care a vorbit despre noua Strategie de Securitate Naționala a Republicii Moldova, prezentata de șefa…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a discutat cu ministrul chinez de Externe, Wang Yi, in cursul convorbirilor de la Beijing despre escaladarea situației din Orientul Mijlociu, se spune in comunicatul publicat pe site-ul oficial al Ministerului rus de Externe. Dupa cum se arata in document,…

- Razboi in Ucraina, ziua 577. Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ieri ca planul de pace propus de Ucraina, dar și cele mai recente propuneri ale ONU de relansare a inițiativei privind cerealele prin Marea Neagra sunt "nerealiste”.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat vineri, 15 septembrie, ca Moscova asteapta o vizita a emisarului Vaticanului pentru pace in Ucraina si este gata sa se intalneasca cu el, informeaza Reuters. Lavrov a spus in comentarii televizate: ”Acum eforturile Vaticanului, al carui trimis va veni…