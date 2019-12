Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a dispus luni, investigatii asupra incidentului din portul Constanta, în care o nava care avea la bord 14.600 de ovine s-a înclinat la 60 de grade ramânâd la marginea senalului navigabil, potrivit unui comunicat al Ministerului, scrie Mediafax.…

- Noul ministru al Apelor, Padurilor și Mediului, Costel Alexe, insoțit de inspectorul șef al Garzii Forestiere Ploiești, care raspunde și de Argeș , Viorel Mihalcioiu, s-a aflat intr-o vizita – fulger – la Dobroneagu, pe Valea Valsanului. Scopul vizitei a fost vizionarea unuei suprafețe de cateva sute…

- …printr-un comunicat de presa circulara remisa de noul ministru liberal cocoțat in fruntea ministerului. Invidioșii din interior se intreaba de ce nu face public anunțul de stopare a examenelor, ca cei inscriși sa fie informați ca nu mai pot participa la concurs… Așadar, Costel Alexe, ministrul Mediului,…

- Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, l-a invitat duminica pe ministrul Mediului, Costel Alexe, in judet, subliniind faptul ca situatia ursului lovit nu poate fi tratata ca un caz individual si punctand faptul ca demiterea de functie a prefectului nu rezolva problema ursilor…

- Administratia Fondului pentru Mediu a aprobat joi, 14 noiembrie 2019, o noua lista cu dosarele acceptate in cadrul Programului privind instalarea statiilor de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiile resedinte de judet. Astfel, in cadrul acestui Program, Primaria Municipiului Resita va beneficia…

- Demagogia, populismul, promisiunile desantate si circul mediatic practicate in campaniile electorale trecute nu mai prind la romani, a declarat duminica seara, dupa anuntarea exit-pollurilor, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, deputatul Costel Alexe. "Rezultatul din aceasta seara…

- Liberalii s-au reunit la Colegiul Negruzzi, unde au votat Costel Alexe, presedintele PNL Iasi si ministru al Mediului, Apelor si Padurilor, si senatoarea Iulia Scantei. Ei i-au indemnat pe ieseni sa mearga sa voteze pentru o Romanie asa cum si-o doresc cei mai multi romani si pentru un oras conectat…

- Doctor in climatologie și meteorologie, noul ministru al Mediului in Guvernul Orban a lucrat ca operator de sondaje și a fost consilier la Oficiul de Cadastru din Iași. Costel Alexe are 36 de ani și este liderul filialei municipale Iași a PNL, fiind deputat la al doilea mandat. Acesta este licențiat…