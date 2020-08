Stiri pe aceeasi tema

- Spania intra de marți, 11 august, pe lista țarilor incluse in zona galbena, potrivit actualizarii facute de Institutul Național de Sanatate Publica. In consecința, incepand cu 11 august, ora 0.00, toate zborurile vor fi anulate, iar toți cei care se intra in Romania venind din Spania, indiferent de…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a atras atenția ca Directiile de Sanatate Publica nu mai au suficient personal care sa se ocupe de numarul mare de cazuri de coronavirus din ultima vreme. O solutie ar reprezenta-o, adauga ministrul, detasarea medicilor scolari catre DSP-uri, pentru a efectua anchetele...

- Institutul Național de Sanatate Publica trage un semnal de alarma și le reamintește oamenilor sa respecte masurile de baza de prevenire și de limitare a raspandirii infecției cu COVID. Totul, in contextul „evoluției alarmante” a cazurilor de imbolnavire.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, joi, intr-un interviu acordat pentru Agerpres, ca Romania nu a depasit primul val al pandemiei de coronavirus. Acesta a dezvaluit in ce condiții țara noastra ar putea reveni la starea de urgența. "De patru saptamani a urmat o crestere usoara, progresiva,…

- Ministrul Sanatații din Germania, Jens Spahn, a afirmat, miercuri, ca noul coronavirus constituie in continuare un risc, in contextul in care landul Renania de Nord – Westfalia din vestul Germaniei a...

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost inregistrate doar 19 cazuri noi de imbolnaviri cu noul coronavirus. Pana in momentul de fața in județul Suceava sunt un total de 3.871 de cazuri de Covid-19. Pana astazi, 19 iunie, pe teritoriul Romaniei,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti seara ca nu exista "nicio manipulare" privind prezentarea datelor in contextul pandemiei cu noul coronavirus potrivit Agerpres. "Raportarile se fac zilnic de catre Directiile de Sanatate Publica, fiecare judet in parte, de catre Institutul National…

