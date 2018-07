Ministrul Natalia Intotero anunţă că va continua campania ''Informare acasă! Siguranţă în lume!'' A doua etapa a campaniei nationale "Informare acasa! Siguranta in lume!" va continua in august - septembrie, pentru romanii care doresc sa calatoreasca, sa munceasca sau sa traiasca in afara tarii, a anuntat, luni, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero.



"Data fiind importanta numarului cetatenilor care traiesc in afara granitelor, dar si a complexitatii problemelor cu care acestia se confrunta, (...) am decis sa demaram aceasta campanie nationala 'Informare acasa! Siguranta in lume!', care s-a desfasurat intr-o prima etapa in toate judetele tarii.

