Ministrul Muncii, Violeta Alexandru: Pensiile vor creste, sumele sunt prevazute in buget

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, da asigurari ca punctul de pensie va fi majorat cu 40% de la 1 septembrie, dupa cum prevede legea moștenita de la PSD. Banii sunt prevazuti in buget, a insistat aceasta, potrivit b1.ro. „Asa cum am spus-o in repetate randuri, Ministerul Muncii, eu personal, suntem…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a facut un apel catre pensionari, cerandu-le sa opteze, pe cat posibil, pentru plata pensiilor pe card, sustinand ca astfel le vor primi fara niciun fel de decalaj, asa cum se intampla luna aceasta cu pensiile livrate la domicilu de postasi.