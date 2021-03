Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat, luni, ca peste 70 de angajati din inspectoratele teritoriale de munca vor fi detasati la casele teritoriale de pensii pentru a ajuta la evaluarea dosarelor de pensii din toata tara, informeaza News.ro . Detasarea se face pentru cel mult sase luni. „Peste…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a discutat joi cu Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) si cu reprezentantii Confederatiei Patronale Concordia. Intal-nirea a fost solicitata in contextul situatiei dificile cu care se confrunta Uzina Dacia din Mioveni, care…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat, joi, 28 ianuarie, intr-o conferința de presa, ca cinci milioane de pensii vor fi recalculate in urmatoarele 18 luni, potrivit Mediafax. Aceasta evaluare, menționeaza Turcan, este prima dupa cea realizata in perioada 2005 – 2010. „Am vazut ce inseamna ca unii…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat ca in zilele urmatoare va emite un ordin privind recalcularea tuturor pensiilor, proces estimat a dura un an si jumatate, scrie News.ro . Invitat la o emisiune B1 TV, demnitarul a spus ca pentru aceast proces este nevoie de angajarea pe durata determinata a…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat luni ca a purtat discuții cu reprezentanții Confederației Nationațe a Sindicatelor Libere din Romania - Frația, pe marginea acordarii stimulentului de risc pentru personalul din domeniul asistenței sociale și comunitare : "Ministerul susține acordarea acestuia…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a facut, marți, o vizita de lucru la Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitații de Munca, instituție aflata in subordinea Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Vizita a avut loc in contextul in care in cadrul institutului…

- Baza de tratament si serviciile oferite de Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca vor fi imbunatatite cu fonduri europene, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) remis marti de AGERPRES. Ministrul Muncii, Raluca…

- Ministrul Muncii , Raluca Turcan , afirma ca va anunta, miercuri, calendarul platii pensiilor pe anul 2021, "astfel incat toti pensionarii sa stie clar in ce zi a lunii urmeaza sa isi primeasca banii". "Discutia pe care am avut-o astazi (marti - n.r.) la Casa Nationala de Pensii Publice mi-a oferit…