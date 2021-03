Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, ca a fost aprobat in prima lectura proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat, iar saptamana viitoare acesta ar urma sa fie trimis Parlamentului.

- Ministrul Muncii a ieșit in fața presei miercuri dupa-amiaza, dupa ședința de Guvern, cu precizari, intre altele, despre proiectul privind legea salarizarii in sistemul public. ”Am solicitat tuturor ministerelor de linie (…) sa prezinte propria viziune in privința salarizarii in sistemul public, plecand…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat in conferința de presa de la finalul ședinței de Guvern ca sunt 35.000 de persoane in Romania care cumuleaza pensia cu salariul. Turcan a precizat ca proiectul de lege a salarizarii a fost aprobat in prima lectura, miercuri, urmand ca saptamana viitoare sa…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a prezentat, joi, intr-o conferința de presa, un proiect de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul in sistemul bugetar, dar nu interzice cumulul pensie-salariu in privat. De asemenea, bugetarii și angajații din privat pot opta sa munceasca pana la 70 de ani.…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a anunțat in cadrul unei conferințe de presa, ca ministerul va pune astazi in dezbatere publica proiectul de lege pentru continuarea activitații...

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a prezentat, joi, intr-o conferința de presa, un proiect de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul in sistemul bugetar, dar nu interzice cumulul pensie-salariu in privat. De asemenea, bugetarii și angajații din privat pot opta sa munceasca pana la 70 de ani.…

- Varsta de pensionare va fi subiect atins intr-un proiect pregatit la Ministerul Muncii, romanii urmand sa fie puși sa aleaga intre pensie și salariul de la stat, a anunțat, joi, ministrul Raluca Turcan. Turcan a anunțat, intr-o conferința de presa, la Ministerul Muncii, ca varsta de pensionare…