Ministrul Mediului vrea impozitarea ”descurajantă” a mașinilor mai vechi de 15 ani și programe pentru achiziția de vehicule noi Ministrul Mediului Tanczos Barna vrea implementarea unor soluții rapide care sa stopeze achiziția mașinilor mai vechi de 15 ani, din strainatate. Acesta are in vedere doua masuru: impozitarea mai drastica a mașinilor vechi, dar și un sistem de sprijin pentru populație ca sa achiziționeze mașini noi „Sustin ca nu putem deveni depozitul de masini vechi […] Citește Ministrul Mediului vrea impozitarea ”descurajanta” a mașinilor mai vechi de 15 ani și programe pentru achiziția de vehicule noi in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

