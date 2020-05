Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a anuntat, miercuri, ca minimum 1.200 de camioane vor transporta 53.000 de metri cubi de material lemnos rezultat in urma doboraturilor din zona localitatii Cheia, pentru ca "trebuie scos din padure si trebuie dus catre industria mobilei, catre…

- Localitatile din Romania vor putea inlocui corpurile de iluminat cu consum ridicat de energie electrica cu cele bazate pe tehnologia LED, prin intermediul Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public, al carui buget…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor lanseaza anul acesta, prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), un program destinat iluminatului ecologic in orasele si comunele din tara noastra, bugetul stabilit pentru 2020 fiind de 384 milioane lei, cu ajutorul caruia localitatile din Romania vor…

- Programul „Rabla Clasic” pentru anul 2020 a fost lansat marti, prin intermediul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), informeaza Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), iar in acest an aduce și o noutate: „Rabla Moto”. MMAP a anunțat ca incepand de marți, 17 martie, cei care doresc sa…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, participa sambata la lansarea campaniei "Romania planteaza pentru maine", care are loc in Parcul Natural Vacaresti, potrivit Agerpres.Citește și: Avocatul Sorinei Pintea dupa eliberarea clientei sale - Este foarte posibil ca aceasta sa…

- Mesajul public pe care il am pentru toti cetatenii Romaniei si pentru autoritatile statului este ca ii vreau cu catuse la maini pe toti cei care taie ilegal, transporta ilegal sau fura din padurile Romaniei, a avertizat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul propus al Mediului, Apelor si…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe, raspunde, incepand cu ora 10.00, pe tema poluarii record a aerului inregistrata in București in noaptea de 1-2 martie.Rețeaua naționala și rețelele independente de monitorizare a calitații aerului au inregistrat depașiri record ale poluarii cu PM…

- Sesiunea de validare a producatorilor/dealerilor in cadrul programelor Rabla si Rabla Plus va fi lansata in perioada 2-6 martie, a anuntat, vineri, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). "Avand in vedere succesul Programelor Rabla si Rabla Plus, Administratia Fondului pentru Mediu depune…