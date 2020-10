Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Mediului si Fondurilor Europene vor semna contractul de finantare pentru modernizarea si extinderea Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului RNMCA .Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, va sustine marti o conferinta de presa comuna cu ministrul Fondurilor Europene,…

- Miercuri, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe, a anunțat care va fi primul mare oraș din Romania care va avea un transport in comun 100% electric, ținta pentru acest an fiind de 75%, respectiv 133 de autovehicule electrice. Ce mare oraș din Romania va avea transport 100% electric Potrivit…

- Judetul Brasov este pe locul trei in tara in ce priveste suprafata padurilor virgine si cvasivirgine, cu o suprafata de 4254 de hectare, a declarat, miercuri, ministrul Mediului, Costel Alexe, aflat intr-o vizita oficiala in judet. Ministrul Mediului a mentionat ca, saptamana trecuta, a fost semnat…

- Romania va avea inca 40.000 de noi hectare de paduri virgine si cvasi-virgine, in afara celor peste 33.000 hectare existente in prezent, dupa ce ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a semnat marti contractele de realizare a studiilor prin care suprafata padurilor virgine si cvasi-virgine…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, participa miercuri la conferinta Gestionarea bio-deseurilor. Evenimentul este organizat de Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania, in parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Ecoteca, European Environmental Bureau (EEB) si…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, sustine astazi o conferinta de presa in care va anunta data de start a programului Casa Eficienta Energetic pentru populatie. De asemenea, Alexe va oferi detalii despre lansarea in consultare publica a ghidului pentru acest program in cazul institutiilor…