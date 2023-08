Stiri pe aceeasi tema

- De vineri incepe a doua sesiune a programelor Rabla Clasic si Rabla Plus. Producatorii de autoturisme s-au inscris deja in program si isi asteapta cumparatorii. Cei care vor sa-și schimbe mașina trebuie sa știe ca se pot inscrie de vineri, 1 septembrie 2023, și pana pe data de 30 noiembrie. Agenția…

- Conditiile de participare in Programele ”Rabla Clasic” si ”Rabla Plus”, precum si documentele pe care trebuie sa le transmita solicitantii producatori/dealeri pot fi gasite in ghidurile de finantare ale celor doua programe, aprobate prin Ordinele nr. 784 si 783/22 martie 2023, publicate pe site-ul Administratiei…

- Ministrul Mediului anunta ca erau in jur de 12.000 de aplicanti pentru programul Rabla Local. De la 1 septembrie urmeaza o noua sesiune a programului Rabla Clasic. Mircea Fechet a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, care este stadiul programului Rabla Clasic. “Ultima oara cand am verificat…

- Dacia este brandul favorit de romanii care au ales sa iși cumpere o mașina prin programele Rabla Clasic și Plus, cu 6.594 de mașini prin Rabla Plus și 23.910 de mașini prin Rabla Clasic, potrivit datelor transmise de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunța ca programul „Rabla Local” pentru casarea autovehiculelor uzate incepe luni, 31 iulie, cu un buget de 240 de milioane de lei. Cu un buget total de 240 de milioane de lei, programul „Rabla local” iși propune sa contribuie la imbunatațirea calitații aerului prin…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) organizeaza, in perioada 1 – 18 august 2023, o sesiune de inscriere a producatorilor in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, a anuntat vineri AFM. ‘Administratia Fondului pentru Mediu organizeaza sesiune de inscriere in vederea validarii solicitantilor…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) anunta ca sesiunea de inscriere a producatorilor in programele Rabla Clasic si Rabla Plus se va desfasura in perioada 1-18 august. Administratia Fondului pentru Mediu arata, intr-un comunicat de presa transmis vineri, ca organizeaza sesiune de inscriere…

