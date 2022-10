Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, luni seara, ca barajele din intreaga tara sa fie verificate pentru a nu mai aparea stuatii care sa puna populatia in pericol. ”In contextul incidentului petrecut in data de 01.10.2022 la barajul lacului de acumulare Taul Mare din judetul Alba care…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca duminica dupa amiaza, pompierii merg din casa in casa la localnicii din Rosia Montana pentru a le explica celor care au refuzat sa se autoevacueze preventiv care este pericolul si cum sa actioneze in situatia in care primesc…