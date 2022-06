Stiri pe aceeasi tema

- “Este o provocare uriasa in primul rand pentru piata, pentru fabricile de masini, pentru industria auto, pentru ca in acesti ani (…) trebuie sa treaca de la aceste motoare cu combustie interna la motoarele electrice. Industria auto din Romania este in fata unei provocari semnificative pentru ca aceasta…

- Ministrul Mediului a aratat ca o “propunere extrem de controversata, mult discutata” a fost adoptata la nivelul Uniunii Europene, fiind vorba despre o taxa care va fi utilizata pentru alimentarea unui Fond social de clima. “Taxa noua. Europa, in momentul de fata, a impus tuturor statelor membre o…

- “Este mai mult decat intarziere, a fost un blocaj. Din pacate, Administratia Fondului pentru Mediu a mers foarte prost in evaluarea acestor dosare, din cauza lipsei… in limbajul de lemn se spune lipsa de capacitate administrativa. Pe romaneste, este incapacitatea persoanelor de acolo de a administra…

- RABLA Clasic și Rabla Plus: perioada de inscrieri, prelungita. Decizie similara pentru ”Stații reincarcare vehicule electrice” Sesiunile de depunere a dosarelor in cadrul Programelor Rabla Clasic, Rabla Plus si Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati au fost prelungite, a anunțat…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca ”Romania are cele mai sanatoase paduri din Europa”.Oficialul a participat, la Sibiu, la lansarea celui mai mare proiect de reimpadurire din Europa, unnde este prezent si Printul Charles.”Padurea este cel mai de pret tezaur al Romaniei. (...) Biodiversitatea…

- Mașinile care nu polueaza vor primi numere verzi de inmatriculare. Masura va fi pusa in aplicare peste doua luni de la publicarea in Monitorul Oficial. Posesorii de mașini pur electrice vor primi numere de inmatriculare verzi, anunța Ministrul Mediului, Tanczos Barna. Acestea se vor diferenția in trafic…

