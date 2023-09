Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim crește de la 1 octombrie 2023! Ministrul Marcel Boloș a anunțat cat vor primi romanii in plus. Marcel Boloș a anunțat, in exclusivitate la Antena 3 CNN, cu cat va crește salariul minim de la 1 octombrie, in urma discuțiilor din Coaliție. „Deciziile pe care le avem in coalitia de guvernare…

- Ministrul de Finante Marcel Bolos a precizat ca in coalitia de guvernare a fost agreata, de principiu, varianta cresterii salariului minim la 3.300 lei brut, de la 1 octombrie a.c. Liberalul a adaugat, referitor la majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2024, ca ramane de vazut cum vor evolua lucrurile…

- „Prin noua lege a pensiilor si reforma la care ne-am angajat prin PNRR spun ca va avea inclusiv o inlaturare a inechitatilor sociale in sistemul de pensii generale”, a afirmat Marcel Bolos, marti la Antena 3 CNN. Chestionat daca poate ramane pe masa recomandarea Bancii Mondiale de a indexa pensile cu…

- „Deciziile pe care le avem intr-adevar la coalitia de guvernare sunt cele legate de salariul minim si cresterea acestuia care a fost agreata, in principiu, in coalitia de guvernare. In discutii a fost data de 1 octombrie si a fost discutia pe 3.300 lei. Cea de la 1 ianuarie, sa vedem cum vor evolua…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat cu cat vor crește pensiile romanilor anul viitor.Marcel Boloș a vorbit de cresterea pensiilor romanilor si a vehiculat un procent, in direct la Antena 3 CNN, insa a precizat ca raspunsul final va fi dat de coalitia de guvernare. "Sunt bani pentru…

- Coaliția de guvernare lucreaza la doua scenarii pentru creșterea pensiilor romanilor de la data de 1 ianuarie 2024, conform Antena 3 CNN. In scenariul I, pensiile vor fi recalculate pe baza noii Legi a pensiilor. Executivul va prioritiza Legea pensiilor și se fac eforturi pentru a intra in vigoare.…

- Lideri din coaliția de guvernare au declarat miercuri, pentru Știripesurse.ro, ca cel mai probabil UDMR nu va contribui cu semnaturi la demersul opoziției de a depune moțiune de cenzura, dupa ce Guvernul iși va angaja raspunderea pe pachetul fiscal-bugetar.Membri ai guvernului roman au discutat la…

- Conform unor surse, liderii PSD și PNL au decis, astazi, intr-o ședința a coaliției de guvernare dedicata incadrarii in deficitul bugetar, ca numarul angajaților din sistemul bugetar va fi redus cu aproximativ 200.000. Una din propunerile analizate, dar in legatura cu care PSD și PNL nu au ajuns la…