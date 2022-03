Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a fost prezent, duminica, la spectacolul „Giselle”, de Adolphe Charles Adam, desfașurat la Opera Naționala din București, la care au dansat cinci balerini refugiați din cauza razboiului din Ucraina. Spectacolul a fost susținut cu ocazia celebrarii, in luna martie,…

- 65 de civili au fost uciși in Kiev, inclusiv patru copii, de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, informeaza primarul orașului Vitali Klitschko. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Directorul TNB, fan Puric, refuza campanie pro-Ucraina. Un scandal a izbucnit in weekend intre actorii Teatrului National din Bucuresti (TNB), care au propus directorului Mircea Rusu o campanie de ajutorare a refugiatilor din Ucraina. Rusu a refuzat si i-ar fi trimis pe actori „sa vada ce patesc romanii…

- In timp ce numerosi artisti cu simpatii putinisite sunt ostracizati peste tot in lume, in Romania, lui Dan Puric i se ofera posibilitatea de a juca pe prima scena a teatrului romanesc. Pe 27 martie, Teatrul National gazduieste conferinta „Dspre teatru si viata" a lui Dan Puric. Pretul biletelor variaza…

- Liderul Sindicatului Actorilor din Teatrul Național, Mihai Calin, susține ca actorii au dorit sa inițieze campania ”TNB pentru Ucraina”, dar directorul general interimar, Mircea Rusu, a refuzat sa aprobe aceasta campanie. Mai mult, Mircea Rusu i-a indemnat pe actori sa mearga la Cernauți pentru a…

- Pe traseele naționale vor aparea indicatoare rutiere în limba rusa și ucraineana pentru ca refugiații sa ajunga mai ușor la destinația dorita, anunța Guvernul. În prezent, în Republica Moldova se afla peste 100.000 de straini, iar 3.000 de ucraineni au cerut azil în…

- Rusia a trimis o nota Ministerului de Externe al Romaniei privind incalcari ale drepturilor cetatenilor rusi in Romania, a declarat miercuri ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, intr-o interventie la postul Rossia-24, potrivit TASS, citat de Agerpres. „Noi, desigur, am protestat pe langa autoritatile…

- Potrivit datelor pe care le avem pana la miezul noptii, sunt 47.000 de cetațeni ucraineni care au intrat in țara, dintre care 22.785 au ieșit deja din țara noastra. Așadar, pana la acest moment, de la izbucnirea conflictului generat de agresiunea militara rusa din Ucraina, sunt 25.000 de cetațeni ucraineni…