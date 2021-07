Stelian Ion, ministrul Justiției, va prezenta in cursul saptamanii noi propuneri pentru desființarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie (SIIJ), in speranța ca ar putea fi agreate de UDMR. „Sectia speciala va fi desfiintata, e un obiectiv asumat de coalitie. Avem insa in momentul de fata un blocaj si eu sunt convins ca vom gasi o solutie. Dupa cum stiti UDMR are o pozitie prin care nu se desfiinteaza Sectia speciala, ci pur si simplu este mutata la Parchetul General cu alta placuta pe usa, ca directie in loc de sectia distincta. Eu sunt foarte convins ca vom gasi o solutie pentru…