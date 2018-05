"Joi, la orele 12.00, la invitatia PNL, voi participa la "Ora Guvernului" pentru a raspunde la intrebarile referitoare la Raportul GRECO! In acest sens, pe data de 25.04.2018, la orele 13.01, am primit invitatia, confirmand participarea in aceeasi zi, la orele 17.07!", a scris Tudorel Toader pe pagina sa de Facebook.

Presedintele PNL, Ludovic Orban, anuntase pe 11 aprilie, la finalul sedintei Biroului Executiv National (BEX), ca s-a luat decizia ca ministrul sa vina sa dea explicatii cu privire la raportul GRECO.

Grupul Statelor impotriva Coruptiei din cadrul Consiliului Europei…