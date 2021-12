Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Justiției (MJ), agenda discuțiilor a inclus teme de actualitate in domeniul justiției: funcționarea instanțelor și controlul judiciar al masurilor de urgența adoptate in context pandemic, combaterea discursului de incitare la ura și a infracțiunilor motivate…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu (PNL), a vorbit, la reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne de la Bruxelles, despre functionarea justitiei in perioada adoptarii masurilor de urgenta. "Pandemia a adus cu sine o provocare serioasa pe taramul dreptului, legiferarii si justitiei,…

- Europarlamentarul Cristian Terhes a anuntat, marti, pe Facebook, ca i se interzice accesul in Parlamentul European, pentru ca nu a aratat Certificatul Verde. ”Asistam la instaurarea unei tiranii la nivelul UE”, s-a plans pastorul Terhes. ”Sunt la intrarea in Parlamentul European din Bruxelles cu inca…

- Europarlamentarul Cristian Terhes, intrat in Parlamentul European in 2019 pe listele PSD, care s-a mutat la PNȚCD, a transmis marți, 9 noiembrie, pe Facebook, ca nu a fost lasat sa intre in instituția europeana pentru ca nu are certificat verde. „Sunt la intrarea in Parlamentul European din Bruxelles…

- Cum negociaza Romania pachetul legislativ „PREGATIȚI PENTRU 55” Financial Intelligence organizeaza maine, 10 noiembrie 2021, de la ora 11:00, evenimentul “ FIT FOR 55 – Romania si Planul UE pentru o tranziție verde “. Evenimentul se va desfașura online și va fi transmis LIVE pe platforma financialintelligence.ro…

- Ministrii apararii din 17 state NATO, printre care si Romania, au convenit sa infiinteze un fond care sa contribuie la dezvoltarea de noi tehnologii pana in iunie anul viitor, informeaza dpa si Xinhua. In valoare de cel putin un miliard de euro, Fondul pentru inovatie va fi investit in tehnologii…

- Fostul ministru USR al Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a inclus in Planul Național de Reziliența și Redresare (PNRR) transmis la Comisia Europeana o mulțime de proiecte controversate de care nu știe niciun parlamentar roman despre ele, fapt pentru, PUTEREA, va prezenta, in exclusivitate,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca pana vineri se va lua o decizie in ceea ce privește inchiderea școlilor, avand in vedere ca rata de incidența a trecut de 6 la mie. Potrivit ministrului, elevii ar putea sa ramana fizic la școala chiar daca rata de incidența trece de 6 la mie. Astfel,…