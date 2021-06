Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 3 iun – Sputnik, Georgiana Arsene. Cine sunt Ruskie Motoțiclisti International din Romania și ce obiective are aceasta organizație? Iata numai una din intrebarile la care a raspuns, intr-un interviu acordat in exclusivitatea Agenției de Presa Sputnik, chiar coordonatorul național…

- PSD ia in calcul sa sesizeze la CCR raportul de activitate al Avocatului Poporului. Social-democrații așteapta decizia Comisiei juridice, iar ulterior vor lua o decizie in acest sens. „Poziția PSD a fost exprimata foarte clar de președintele Marcel Ciolacu. Ingerința abrupta in toate instituțiile…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat luni ca trebuie gasite solutii pentru toate tipurile de pensii speciale, aceasta fiind una dintre propunerile care s-ar putea discuta marti la Ministerul Muncii. "Sunt mai multe variante. Vom merge maine (marti - n.r.) impreuna si cu cei din sistemul judiciar,…

- "Trebuie sa gasim solutiile pentru toate categoriile de pensii speciale" Ministrul Justiției, Stelian Ion. Foto: gov.ro. Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat luni ca trebuie gasite solutii pentru toate tipurile de pensii speciale, aceasta fiind una dintre propunerile care s-ar putea…

- „Un obiectiv principal si al Ministerului Muncii, dar si al Guvernului Romaniei il reprezinta cresterea numarului de locuri de munca mai bine platite in Romania. Si cresterea numarului de locuri de munca platite legal. Exista din nefericire un obicei pe care dorim sa nu-l mai perpetuam si anume printr-un…

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri, ca raportul GRECO arata ca Romania este "pe drumul cel bun", iar actuala guvernare nu va mai "abuza" Legile Justitiei. RAPORTUL GRECO poate fi citit AICI "Tot raportul spune un lucru foarte important: suntem pe drumul cel bun. Aceasta coalitie…

- Buzaul pleaca la drum cu un buget de austeritate, cu multe goluri, dar despre care președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, spune ca are incredere ca vor fi acoperite cu fonduri din alte surse. Concret, bugetul județului pentru anul in curs este de 474.834.400 lei, in timp ce cheltuielile…

- In acest moment, susțin autoritațile, nu exista motive solide sa ne indoim de eficiența și de proprietațile vaccinului, deși Romania a retras circa 4.200 de doze dintr-un lot care a fost suspendat și de Italia, in urma apariției unor suspiciuni ca ar fi putut cauza apariția unor cheaguri de sange.