”Vom ajunge la un consens in cateva zile”, a spus Robert Habeck pentru televiziunea germana ZDF, cand a fost intrebat despre un embargo petrolier aplicat de Uniunea Europeana ca masura de retorsiune in urma invaziei ruse in Ucraina. El a avertizat, insa, ca un embargo nu va slabi automat Kremlinul. Cresterea preturilor petrolului la nivel mondial dupa ce Statele Unite au anuntat un embargo asupra petrolului rusesc a permis Moscovei sa isi rotunjeasca veniturile, desi exporta volume mai mici. Bundeswirtschaftsminister Robert geht davon aus, dass sich die EU „innerhalb von wenigen Tagen“ auf ein…