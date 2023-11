Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana nu va reusi, cel mai probabil, sa livreze Ucrainei cele 1 milion de proiectile convenite anterior, a declarat ministrul apararii al Germaniei, Boris Pistorius, marti la Bruxelles, transmite dpa.

- Ministrul de Externe ucraineran, Dmitro Kuleba, face acuzații dure la adresa Uniunii Europene. Diplomatul țarii aflate in razboi cu Rusia de peste un an critica „starea lamentabila” a sistemului de aparare comunitar.Dmitro Kuleba a anunțat luni, 13 noiembrie, ca Uniunea Europeana a depașit termenul…

- Ministrul german al Apararii a anuntat duminica seara dublarea, la opt miliarde de euro, a ajutorului militar prevazut initial de tara sa pentru Ucraina in 2024, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . „Aceasta constituie un semnal puternic pentru Ucraina, care arata ca nu o dezamagim”, a declarat Boris…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, va participa marti, 14 noiembrie, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, in formatul ministrilor apararii din statele membre ale UE CAE Aparare , si la reuniunea Comitetului Director al Agentiei Europene de Aparare EDA , care vor avea loc la Bruxelles,…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a anunțat duminica seara ca Germania va dubla ajutorul militar destinat Ucrainei in 2024, conform unui raport AFP. Aceasta decizie vine ca un semnal puternic de solidaritate fața de Ucraina intr-un moment crucial al conflictului din regiune.

- Cei 27 s-au angajat sa livreze Ucrainei un miliard de obuze pana in primavara. Pana acum, mai puțin de o treime au ajuns la Kiev. Intr-un razboi care dureaza, cum este cel din Ucraina, problema stocurilor este vitala. Iar semnalul trimis de Uniunea Europeana in Ucraina nu este foarte bun. In martie…

- Germania va furniza Ucrainei un nou pachet de ajutor in valoare de 400 de milioane de euro, dar inca nu a decis cu privire la livrarea de rachete Taurus cu raza lunga de actiune, cerute cu insistenta de Kiev, a anuntat luni ministrul Apararii, Boris Pistorius, relateaza AFP. Aceasta noua transa de ajutor…

- Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, transmite ca este nevoie in continuare de sprijin pentru Ucraina, dar și pentru Republica Moldova, care este un partener vulnerabil in regiunea Marii Negre, informeaza Rador.Oficialul roman a participat la reuniunea informala a miniștrilor apararii din…