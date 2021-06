Ministrul francez al apărării mulţumeşte ''prietenilor români'' pentru angajamentul în cadrul operaţiunii Takuba din Sahel Ministrul francez al apararii, Florence Parly, a salutat joi într-un mesaj pe Twitter decizia României privind desfasurarea a 45 de militari în cadrul operatiunii europene Takuba de sustinere a fortelor maliene în Sahel, într-un context în care Franta conteaza pe aceasta mobilizare pentru a-si reduce efectivele în regiune, a consemnat AFP, potrivit Agerpres.

"Multumim prietenilor nostri români pentru angajamentul lor", a transmis oficialul francez.

La mobilisation des Européens au Sahel continue : la Roumanie déploiera… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

