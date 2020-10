”Un cadou pentru PSD-isti! Am vazut atat de mult zbucium in tabara socialista dupa mesajul meu de ieri si mi s-a facut mila. Stiu sigur ca nu ar trebui, dar astazi ma simt generos. Asadar, care este raspusul la intrebarea “de ce nu prezinta PNL bugetul pe 2021”? Pentru ca este ILEGAL!”, a scris Citu pe Facebook. El invoca modificarea Legii finantelor publice locale potrivit careia ”In cazul in care alegerile generale parlamentare sunt organizate in ultimele 3 luni ale anului, calendarul este urmatorul: Ministerul Finantelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de…