Stiri pe aceeasi tema

- "Prima Casa exista, functioneaza, are plafon doua miliarde de lei, nu e nicio problema si nu se opreste. Poti depune dosar pentru 'Prima Casa'. Daca sunt probleme, sunt cu unele banci care poate au renuntat la program, dar nu din partea noastra. Din partea noastra, plafonul este doua miliarde de…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, luni, ca, in 2020, nu vo fi facute modificari la Codul Fiscal, acesta fiind un mesaj pentru mediul de afaceri potrivit news.ro.Citu a anuntat ca au avut loc discutii, in cadrul PNL, despre modificarile care vor fi aduse in perioada urmatoare.…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, declara ca nu se va prezenta, marti, la Comisia Economica din Senat, pentru a da explicatii legate de imprumuturile contractate de Minister, Citu spunand ca solicitarea privind audierea contravine regulamentului Parlamentului. Ministrul sustine ca parlamentarii au…

- Senatorul Daniel Zamfir a inițiat o lege care il vizeaza direct pe actualul ministru de Finanțe, Florin Cițu. Proiectul de lege prevede ca Ministerul Finanțelor sa aiba nevoie de acordul Parlamentului pentru orice imprumut pe care il angajeaza.Citește și: Dan Barna: Moțiunea de cenzura va…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, susține ca are un plan de informatizare și digitalizare a ANAF, in așa fel incat fiecare contribuabil sa aiba o experiența mai facila cu sistemul. Prin acest proces de informatizare, Cițu considera ca se va reduce drastic evaziunea fiscala.Citește și: Mihai…

- "A venit momentul. Din punctul meu de vedere evaziunea fiscala a ajuns o problema de securitate nationala. Chiar la inceput de an voi introduce in CSAT materialele necesare pentru aprobarea strategiei de informatizare a ANAF si MFP ca obiectiv de importanta nationala. Concomitent voi face toate demersurile…

- Modificarile aduse de Guvern Ordonantei 114 ar putea crea mediului de afaceri alte probleme, le-a transmis joi ministrul Finantelor, Florin Citu, reprezentantilor mediului de afaceri prezenti la lansarea unui proiect de modernizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Ministrul de Finante…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustine ca va inregistra o premiera in cazul motiunii simple PSD care il vizeaza. Citu vrea sa ii aduca in Parlament pe toti directorii din Ministerul Finantelor si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). "Momentul adevarului. Va anunt…