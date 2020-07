Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, trage semnalul de alarma. Trecem prin cea mai dificila criza din ultimii 100 de ani. Situația este mai grea decat in perioada razboiului și a regimului comunist, a spus Citu pentru a justifica decizia de a nu majora pensiile de la 1 septembrie cu 40%, asa cum prevede…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat joi seara, la Digi24, intrebat despre creșterea alocațiilor și a pensiilor: „In anii viitori trebuie sa reducem deficitul. Nu putem sa mergem cu el la infinit. Ce spuneti sunt niste costuri permanente. Cam 80% din venituri (incasarile la bugetul de stat)…

- "Ca ministru al Finanțelor, am facut un juramant sa prezint guvernului situația reala. In spațiul public s-a creat impresia ca nu vrea Cițu sa majoreze pensiile cu mai mult de 10%. Este fals, in primul rand nu eu decid cu cat cresc pensiile, ci Executivul, eu nu fac decat sa atrag atenția ca exista…

- Florin Cițu a anunțat ca Guvernul nu va respecta legea pensiilor, in ciuda sumelor record imprumutate in acest an. Ministrul de Finanțe a precizat ca punctul de pensie va crește cu doar 10%, nu cu 40%, așa cum scrie in lege. Ministrul a fost pus la punct de șeful sau de guvern și de partid, Ludovic…

- Maririle trebuie sa țina cont de riscurile pe care le produce legea pensiilor adoptata de fosta guvernare PSD Sursa articolului: „Legile puterii”. Florin Cițu: PENSIILE vor CREȘTE in acest an. Dupa șase luni vom ști cu cat se vor majora Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a afirmat, marti seara, ca pensiile vor creste de la 1 septembrie, dar procentul se va stabili in functie de executia bugetara. Citu sustine ca Legea pensiilor este nesustenabila si trebuie avuta mare grija, intrucat Romania trebuie sa existe si dupa 1 septembrie…

- Subiectul cresterii pensiilor la 1 septembrie nu poate fi scos din contextul tuturor cheltuielilor bugetare vitale pentru dezvoltarea economiei, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Acesta a afirmat ca pensiile vor creste la 1 septembrie, dar a subliniat ca decizia Guvernului…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, da din nou asigurari pensionarilor ca pensiile lor vor crește. Oficialul Guvernului se ferește sa dea un procent pentru marire, așteptand inca evaluarile de la Finanțe și incasarile...