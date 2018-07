Stiri pe aceeasi tema

- Statul trebuie sa recupereze aproximativ 1,2 milioane de lei de la familia Iohannis, a declarat ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, care a anunțat ca ANAF a demarat acțiunea de recuperare a sumei incasata drept chirie, in urma unui imobil pe care președintele Klaus Iohannis l-a pierdut in instanța.…

- Un fost prefect al judetelor Sibiu si Neamt, Ilie Mitea, a murit in noaptea de joi spre vineri, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un autoturism intrat pe contrasens pentru a depasi un TIR, in judetul Valcea. Cele doua persoane care se aflau in masina lovita au murit. Una dintre victime…

- Ilie Nastase a povestit, in exclusivitate pentru antena3.ro cum s-au desfașurat lucrurile, acuzand comportamentul polițiștilor. ”Milițienii, ca nu pot sa le zic polițiștii. Polițiștii nu sunt agresivi. Am facut doi metri din Parcul Herastrau și m-au oprit. Ați baut? Da, trei beri. Haideți, domnul…

- Dupa ce Narcis Neaga a scapat de un dosar DNA, dupa ce procurorii l-au clasat, omul lui Ion rus a fost numit in functia de sef al Companiei Nationale de Investitii Rutiere (CNIR). Potrivit unor surse, postul il astepta pe clujeanul Mircea Pop, dar, pentru moment, el ar fi refuzat ocuparea functiei.…

- Deloc surprinzatoare decizia lui Klaus Iohannis de a nu o revoca pe Laura Codruta Kovesi. Cei doi par ca actioneaza in beneficiul celor din afara tarii sau a celor care i-a creat. Deloc intamplator, inainte cu cateva zile de anuntarea deciziei presedintelui, ministrul francez de Externe s-a aflat intr-o…